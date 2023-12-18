По номенклатуре грузов в ноябре в экспорте первое место заняли зерновые грузы.

В ноябре 2023 года в экспортном направлении "Укрзализныця" перевезла наибольший объем грузов с начала российского вторжения - 6,1 млн тонн. Это на 25% больше показателя октября этого года и на 56% больше ноября 2022 года, пишет ЦТС.

По номенклатуре грузов в ноябре в экспорте первое место заняли зерновые грузы - 2,43 млн т (39,9%), только несущественно уступила руда - 2,32 млн т (38,1%), на третьем месте - черные металлы 0,41 млн т (6,7%).

Перевозки зерновых в направлении портов в ноябре составили 1,7 млн т, что в 1,7 раза больше, чем было в октябре текущего года. При этом перевозки в направлении западных пограничных переходов уменьшились на 4,2%, до 717,6 тыс. т по сравнению с октябрем.

Видео дня

Объемы экспорта железной руды в ноябре, по сравнению с октябрем, в направлении морских портов увеличились на 66% и составили 1,3 млн т. Объемы перевозок черных металлов увеличились в 1,5 раза. Также, по сравнению с ноябрем 2022 года, увеличились экспортные перевозки растительного масла - на 16,7%, составив 154 тыс. т. Примечательно, что это только на 16 тыс. т меньше ноября довоенного 2021 года.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план, в котором ожидала убыток, и предлагала очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива ожидаемо не нашла поддержки у правительства: там справедливо отметили, что разблокирование портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А соответственно, доходы компании значительно вырастут и без повышения тарифов.