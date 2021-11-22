Современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода, о появлении которого в составе УЗ недавно сообщил президент Владимир Зеленский, объявляя о старте полномасштабного обновления украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка", будет обслуживать новый маршрут между Измаилом и Одессой.

О начале работы "Дунайского экспресса" сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, запуск "Дунайского экспресса" стал возможным благодаря меморандуму, подписанному УЗ с руководством Одесской области о внедрении механизма Public Service Obligation (PSO). Он предусматривает компенсацию перевозчику стоимости социально значимых маршрутов и распространен в большинстве стран ЕС. За осуществление перевозок маршрутом Измаил-Одесса Укрзализныця ежегодно будет получать от местных властей не менее 5 млн гривен.

"Именно благодаря подписанному меморандуму в рамках внедрения механизма PSO мы смогли запустить на маршруте Измаил - Одесса новый и современный дизель-поезд. В ближайшее время аналогичные проекты будут реализованы и в других областях страны", - сказал Камышин.

Напомним, как писал УНИАН, максимальная скорость нового дизель-поезда ДПКр-3 составляет 140 км/ч. Он состоит из 3 вагонов и рассчитан на 170 мест. Поезд полностью приспособлен для перевозки маломобильных групп населения, имеет современный дизайн и обеспечивает максимально комфортные условия для пассажиров. Стоимость проезда установлена в размере 189 грн.

Курсировать "Дунайский экспресс" будет ежедневно под номером №7002/7001. Отправляться из Одессы новый поезд будет в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. В обратном направлении он будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11. По маршруту предусмотрены остановки на станциях Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинілор и Котлабух.

Напомним, ранее во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе обновления подвижного состава Укрзализныци Крюковский вагоностроительный завод до конца года поставит перевозчику 3 новых дизель-поезда ДПКр-3.

Автор: Виктория Гордиенко