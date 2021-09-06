Выставка получила официальное название IAA Mobility 2021 и продлится до 12 сентября.

Сегодня, 6 сентября, официально открылся автосалон в Мюнхене.

Об этом сообщает Autocentre.ua.

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Выставка получила официальное название IAA Mobility 2021 и продлится до 12 сентября.

IAA 2021 — одно из важнейших мероприятий в Европе и первый крупный автосалон в 2021 году.

Кто не приедет:

Концерн Stellantis отказался привозить свои новинки на выставку.

Будут отсутствовать стенды Toyota.

Кто подтвердил участие:

Наиболее масштабно будет представлена продукция Volkswagen Group. На выставке покажут модели Audi, Cupra, Porsche и Volkswagen.

Audi представит концепт Grand Sphere, а VW презентует шоу-кар ID.2 (или ID.1). Также будут показаны ID.5 GTX, Taigo и новый Поло.

BMW привезет на выставку обновленные X3 и X4, новое купе 2-Series, а также водородный iX5 Hydrogen.

MINI продемонстрирует концепт Vision Urbanaut. На стенде Mercedes выставят электрические EQE и EQS. Их дополнит концепт электрокроссовера премиального суббренда Maybach.

Перенос автосалона:

С 2020 года мероприятие было перенесено из Франкфурта в Мюнхен в связи с протестами активистов. В этом году организаторы IAA также столкнулись с риском отмены шоу, а мероприятие планировалось сорвать под лозунгом "#blockIAA — лишайте силы автомобильные компании, защищайте климат".

Автор: Елена Коваленко