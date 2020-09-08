Пресс-конференция была посвящена результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

В Украине наблюдается высокий процент оплаты штрафов водителями, которые попали в поле зрения камеры автофиксации.

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции в МВД.

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Пресс-конференция была посвящена результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

"За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 526 уже оплачены", - отметил Билошицкий.

По словам Билошицкого, 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей.

Льготный период оплаты штрафа

Он напомнил о льготном периоде: если оплатить штраф за 10 банковских дней с момента вынесения, - оплачивается половина.

В то же время более 25 000 материалов переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

Хронология событий

С 1 июня 2020 года в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установленные в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должна была заработать с 1 мая, но в связи с карантином ее запуск был перенесен.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

30 июля появилась информация о том, что на украинских дорогах установят дополнительные камеры для фиксации соблюдения скоростного режима и контроля водителей.

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Автор: УНИАН