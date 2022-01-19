Новые автобусы в Киеве начнут курсировать со среды.

В Киеве с четверга, 20 января, появятся новые автобусные маршруты, транспорт будет курсировать в обычном режиме.

В столице будут ездить автобусы под номерами 50, 36 и 22, говорится на странице "Киевпастранса" в Facebook.

Маршрут автобуса №50 такой же, как и у маршрутного такси №500, а автобус №22 дублирует схему движения маршрутки №220.

Новые автобусные маршруты в Киеве – как будет двигаться транспорт:

Автобус №50 будет ехать таким маршрутом: ул. Северная – проспект Героев Сталинграда – ул. Героев Днепра – Оболонский проспект – проспект Степана Бандеры – ул. Елены Телиги – ул. Юрия Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. Вячеслава Черновола – проспект Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Симона Петлюры – Вокзальная площадь;

Схема движения автобуса №36: ул. Кирилловская – Сахарный переулок – ул. Сырецкая – ул. Ольжича – ул. Елены Телиги – ул. Юрия Ильенко. В обратном направлении автобус будет ехать так: ул. Оранжерейная – ул. Дорогожицкая – ул. Елены Телиги – ул. Ольжича – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская;

Схема движения автобуса №22: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Декабристов (в обратном направлении – ул. Ревуцкого) – проспект Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – проспект Науки – Демеевская площадь – проспект Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго.

Читайте такжеВ Киеве временно отменяют рейсы городской электрички: какие именноРанее стало известно, что в Киеве с 18 января появятся два новых автобусных маршрута – №57 и №105. Автобус №57 продублирует схему движения отмененной маршрутки №576 – станция метро "Академгородок" – авторынок "Чапаевка".

Автобус №105 будет курсировать от улицы Тростянецкой до Бориспольского шоссе.

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