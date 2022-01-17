Маршрутку №576, которая ездила от станции метро "Академгородок" до автрынка "Чапаевка", заменят на автобус.

Два новых автобусных маршрута появятся в Киеве с 18 января. При этом жители Киева больше не смогут воспользоваться услугами маршрутки № 576.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса в Facebook.

Так, маршрутка №576 завершает свою работу в связи с запуском автобуса №57, который полностью дублирует ее маршрут от станции метро "Академгородок" до авторынка "Чапаевка":

проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) – Кольцевая дорога – улица Академика Заболотного – Столичное шоссе (в обратном направлении Днепровское шоссе) – улица Академика Заболотного.

При этом запустят еще один автобусный маршрут №105 от улицы Тростянецкой до Бориспольского шоссе по маршруту:

Улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Армянская – улица Ташкентская – улица Старобориспольская – Харьковская площадь – Бориспольское шоссе – 23 километр Харьковское шоссе (Дарницкое лесничество) – Бориспольское шоссе, 41-В.

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16 ноября на сайте киевских властей появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

29 ноября в столице запретили работу общественного транспорта с неисправными системами отопления.

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