Причина - дефицит горючего в стране.

В случае повышения цен на горючее до 60-70 гривен за литр ближе к июню столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен.

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, пишет УНН.

"Ситуация [с горючим] влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация по поводу цен на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, то я думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 гривен", - сказал Моисеенко.

По его оценкам, сегодня на маршруты выезжают 30% подвижного состава из-за дефицита горючего и низкого пассажиропотока.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решения проблемы 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина стоил около 55 гривень.

По словам президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, топливный кризис в Украине продлится минимум два месяца.