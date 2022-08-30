Киевсовет может стимулировать мэра Киева Виталия Кличко пересмотреть свое решение по петиции.

Сегодня, 30 августа, комиссия по вопросам ЖКХ Киевсовета единогласно поддержала транспортную петицию киевлян несмотря на отрицательный ответ мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом сообщил соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко в Facebook.

Он добавил, что транспортная комиссия поддержала петицию еще в четверг, 25 августа.

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"Был приятно удивлен дискуссией, которую поднимали депутаты комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ. В частности глава комиссии Александр Бродский, подчеркнул, что реально люди не идут в укрытие во время воздушной тревоги и, очевидно, что решение не работает", - написал Гречко.

По его словам, члены комиссии сошлись во мнении, что транспорт должен работать бесперебойно, чтобы киевляне могли добраться им до ближайшего укрытия.

Гречко на заседании комиссии показал депутатами проект решения Киевсовета о возобновлении бесперебойной работы общественного транспорта в период вне комендантского часа. Документ уже получил первые подписи.

"Киевсовет, как высший орган местного самоуправления, может стимулировать Кличко пересмотреть свое решение относительно петиции и обеспечить бесперебойную работу транспорта", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Совет обороны города Киева принял решение, что с 1 августа наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

Впоследствии киевляне создали петицию с просьбой отменить это решение, однако Кличко отказался.

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