Движение поездов по красной линии метро сейчас происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

В киевском метро на станции "Дарница" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в Telegram.

Отмечается, что движение поездов по красной линии метро сейчас происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

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На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.

Также В КГГА отмечают, что об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, после того, как Россия рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину, метро Киева стало работать по-другому. Сокращено время работы, увеличен интервал между прибытиями поездов, станция "Майдан Незалежности" не работает. Кроме того, поезда метро не ходят на открытых территориях во время воздушной тревоги.

Как сообщал УНИАН, ранее киевскую станцию метрополитена "Теремки" срочно закрыли из-за задымления в подземном переходе. В то же время в метрополитене не рассказали деталей инцидента, из-за которого станция закрывалась.

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