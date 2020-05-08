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В Киеве 9 мая перекроют центр города

21:11, 08 мая 2020
Транспорт
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В Киеве на 9 мая запланированы мероприятия ко Дню Победы над нацизмом / фото УНИАН

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Как говорится в сообщении на странице "Патрульная полиция Украины" в Facebook, 8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и ограничена возможность парковки.

В частности, запрет о парковке действует с сегодняшнего дня с 17:00, а ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.

Указанные меры будут действовать на Арсенальной площади, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской от площади Славы до ул. Цитадельной), аллеи Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы), ул. Омельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

Водителям рекомендуется выбирать маршруты следования с учетом этой информации, чтобы избежать неудобств.

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