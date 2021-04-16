Перечень внутренних авиарейсов украинской авиакомпании Windrose ("Роза ветров") в июне пополнится еще тремя маршрутами: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"В ближайшие годы в рамках президентской программы "Большая стройка" мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города - Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)", - сказал замглавы ОП.

Он также напомнил, что в конце 2020 года Кабинет министров утвердил Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. Одним из приоритетных направлений является восстановление сети внутренних аэропортов.

Издание напоминает, что ранее украинская авиакомпания "Роза ветров" уже объединила сетью внутренних авиаперевозок Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Херсон, Запорожье и Николаев.

"Решение авиакомпании - еще один стимул для того, чтобы активнее развивать инфраструктуру в аэропортах", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

По его словам, перелеты будут осуществляться на комфортабельных новых самолетах ATR-72-600. Они предназначены именно для региональных перевозок.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко отметил, что реконструкция международного аэропорта в Кривом Роге является частью программы президента "Большая стройка" и будет проведена за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

"Уже с лета воздушные ворота города готовы принимать регулярные рейсы авиакомпании Windrose. Самолеты будут следовать в аэропорт "Борисполь". Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие в другие украинские города. По факту, аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей - Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион", - сказал Резниченко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что до Дня Независимости должна быть достроена объездная дорога Днепра.

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Автор: Иван Бойко