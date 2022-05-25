С сегодняшнего дня в области будут курсировать такие пригородные поезда: "Харьков – Змиев" и "Харьков – Рогозянка".

"Укрзализныця" улучшает пригородное сообщение на Харьковщине, восстанавливая движение еще двух электричек.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

С сегодняшнего дня будут курсировать такие пригородные поезда:

№6701 и №6705 "Харьков – Змиев" . Отправление из Харькова в 4:05 и 17:17, прибытие в Змиев в 5:38 и 18:58.

. Отправление из Харькова в 4:05 и 17:17, прибытие в Змиев в 5:38 и 18:58. №6702 и 6704 "Змиев – Харьков" . Отправка из Змиева в 6:00 и 19:14, прибытие в Харьков в 7:45 и 20:42 соответственно.

. Отправка из Змиева в 6:00 и 19:14, прибытие в Харьков в 7:45 и 20:42 соответственно. №6173 и №6175 "Рогозянка – Харьков" . Отправление из Рогозянки в 6:10 и 19:25, прибытие в Харьков в 7:30 и 20:40.

. Отправление из Рогозянки в 6:10 и 19:25, прибытие в Харьков в 7:30 и 20:40. №6174 и №6176 "Харьков – Рогозянка" . Отправление из Харькова в 8:20 и 17:00, прибытие до Рогозянки в 10:25 и 19:05.

Как сообщал УНИАН, Харьков и область постепенно возвращаются к жизни, после того как украинским военным в середине мая 2022 года удалось отбросить оккупантов до границы с Россией.

В частности, 24 мая после трехмесячного перерыва в Харькове частично возобновили движение метро. Впрочем, немало людей, которые прячутся там об обстрелов с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, отказываются покидать подземку – кто-то боится обстрелов города, опасность которых до сих пор не исчезла, а кому-то просто некуда возвращаться.