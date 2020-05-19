Кубраков: в этом году на дороги идет рекордное финансирование, дорожная отрасль – в приоритете

В 2020 году на ремонт и строительство дорог потратят рекордную сумму – порядка 10% бюджета Украины.

Однако это не значит, что деньги в отрасль приходят легко, сообщил в интервью РБК-Украина глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

«Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации», - пояснил он.

Второй источник финансирования – это средства, которые "Укравтодор" получает под государственные гарантии. По словам Кубракова, в этом году ведомство планирует привлечь 19,3 млрд грн.

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«Чтобы "Укравтодор" в принципе смог напрямую брать кредиты, еще в 2019 мы с моими бывшими коллегами в парламенте разработали законопроект, вносящий поправки в госбюджет и в бюджетный кодекс. Было принято решение привлечь это финансирование через государственный «Укрэксимбанк». Таким образом мы минимизируем валютные риски и сохраняем все деньги в государстве – ведь свои проценты, полученные от "Укравтодора", «Укрэксимбанк» вернет в бюджет», - уточнил глава ведомства.

Третьим источником финансирования «Большой стройки» дорог должны стать 35 млрд грн, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Кубраков сообщил, что такое решение было принято на уровне руководства государства, вопрос находится на контроле у премьер-министра.

«В ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги», - говорит глава Укравтодора.

Кроме того, есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

«Да, отрасль в этом году – в приоритете государства, и есть финансирование, но нам никто не дает его на блюдечке с голубой каемочкой – мы выгрызаем эти деньги, и добиваемся того, чтобы они шли на дороги в каждом уголке Украины», - подчеркнул Кубраков.