Со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский во время пресс-конференции.

"Никаких повышений в этом году мы не планируем, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки", - сказал он.

Что этому предшествовало

Акционерная компания "Укрзализныця" в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила объемы перевозок грузов на 3,4% - до почти 80 миллионов тонн.

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Автор: Богдан Слуцкий