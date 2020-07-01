Бизнес намерен оспорить в суде новый договор на грузоперевозки "Укрзализныци" – участник рынка

Участник рынка отметил, что в последние дни июня «Укрзализныця» оказывала на предприятия, которые не подписали новый договор, беспрецедентное давление.

Бизнес намерен оспорить в суде новый договор «Укрзализныци» на оказание услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, который вступил в силу с 1 июля.

Об этом УНИАН сообщил коммерческий директор крупнейшего украинского производителя ферросплавов – Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Геннадий Лавриненко.

«Мы остались один на один с монополистом. Поэтому мы были вынуждены подписать договор с «Укрзализныцей» в той редакции, которую они предлагали. Это было явное давление. Мы и все другие участники рынка были вынуждены его подписать, чтобы не остановить работу предприятий. Вместе с тем, мы будем оспаривать новый договор в судебном порядке, потому что значительное количество его положений содержит явные признаки злоупотребления «Укрзализныцей» своим монопольным положением. Поэтому будем обращаться и в Антимонопольный комитет», - заявил он.

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Участник рынка отметил, что в последние дни июня «Укрзализныця» оказывала на предприятия, которые не подписали новый договор, беспрецедентное давление.

«Мало того, что не принимались планы перевозок на июнь, так еще и возникали разные технические сбои в работе автоматизированной системы планирования перевозок «МЕСПЛАН» даже по текущим отправкам. Не принимались коды получателей, не принимались вагоны к перевозке, а местные дирекции «Укрзализныци» ничего внятного не отвечали. Это при том, что действует старый договор на перевозки, который мы не разрывали», - отметил он.

При этом участник рынка обратил внимание, что сразу после подписания нового договора все заработало.

«От 15 минут до полутора часов, у кого как, все планы перевозок были подтверждены», - сообщил он.

Также, по словам участника рынка, совместное обращение представителей бизнеса в Антимонопольный комитет, к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового договора так и осталось без ответа.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Укрзализныця» сообщила, что перенесет на два месяца введение нового договора о грузоперевозках, который изначально планировалось ввести с 1 июня. В марте Антимонопольный комитет Украины рекомендовал «Укрзализныце» воздержаться от внедрения нового договора в связи с ущемлением интересов заказчиков услуг. Позже «Укрзализныця» заявила, что доработала положения нового договора на перевозку грузов и вводит его в действие с 1 июля.

В ответ на это представители бизнеса, заказ которых обеспечивает более 90% железнодорожных грузоперевозок по стране, направили совместное обращение к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового документа. Свои подписи поставили руководители Объединения предприятий "Укрметаллургпром", Федерации металлургов Украины, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА", ассоциации "Укрцемент" и Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса.

Также, участник рынка заявил, что «Укрзализныця» оказывает давление на бизнес, не подтверждая заявки на осуществление перевозок предприятиям, которые не подписали с компанией новый договор на грузоперевозки.

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