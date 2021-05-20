Поезд будет отправляться из Лисичанска в 17:04, а из Одессы в 19:21.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 3 июня запускает поезд №269/270 Лисичанск - Одесса, который откроет возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов добраться до моря.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что из Лисичанска он отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.

Поезд будет отправляться из Лисичанска в 17:04, а из Одессы в 19:21. Прибытие в Одессу - в 12:10 следующего дня, а в Лисичанск - в 15:34 также следующего дня.

Новые поезда

«Укрзализныця» с 11 июня запускает ежедневный поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка - Бердянск.

УЗ на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.

14 мая «Укрзализныця» запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.

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Автор: Павел Степанец