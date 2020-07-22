СБУ разоблачила масштабное хищение средств в «Укрзализныце»

Сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений "Укрзализныци".

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Фальшивые тендеры

"Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен", - пояснили в СБУ.

При этом, около 50 млн грн были переведены в наличные и присвоены путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием фиктивных фирм.

По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий.

Обыски

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 тыс. долларов, более 2 млн грн, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе поддельную печать национального перевозчика.

"Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправный характер деятельности фигурантов. В частности, обнаружены договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты", - отметили в пресс-службе.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Хронология событий

21 июля 2020 года сотрудники СБУ и Государственной фискальной службы проводили обыски на ряде объектов "Укрзализныци".

Обыски на объектах акционерного общества "Укрзализныця" проводились в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов. Как говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", осуществляется досудебное расследование относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

В компании подчеркнули, что способствуют СБУ и ГФС в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

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