Стала известна причина вчерашних обысков в офисах "Укрзализныци"

В компании подчеркнули, что способствуют СБУ и ГФС в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Вчерашние обыски на объектах акционерного общества "Укрзализныця" проводились в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов.

Как говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", осуществляется досудебное расследование относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

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«Укрзализныця» способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий", - отмечается в сообщении.

Также в "Укрзализныце" подчеркнули, что готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Как сообщал УНИАН, во вторник сотрудники СБУ и Государственной фискальной службы проводили обыски на ряде объектах "Укрзализныци".

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