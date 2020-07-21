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В офисах "Укрзализныци" устроили обыски

15:21, 21 июля 2020
Общество
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СБУ проводит обыски на объектах УЗ / фото facebook/Kravtsov.Evg

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Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на пресс-службу УЗ. Отмечается, что компания способствует проведению следственных действий и готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Досудебное расследование осуществляется относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

Ранее депутат показала реальные зарплаты членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

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