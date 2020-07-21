В офисах "Укрзализныци" устроили обыски

Осуществляется расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц частных компаний и УЗ.

Сотрудники СБУ и Государственной фискальной службы проводят обыски на ряду объектов "Укрзалізниці".

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Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на пресс-службу УЗ. Отмечается, что компания способствует проведению следственных действий и готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Досудебное расследование осуществляется относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

Ранее депутат показала реальные зарплаты членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

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