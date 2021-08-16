Предполагается, что состав будут тестировать на одном из пригородных направлений Киев.

Для проведения испытаний в Киев прибыл электропоезд Stadler Flirt ЭПМ. Состав состоит из пяти вагонов.

Об этом сообщает ЦТС.

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Поезд прибыл из Беларуси. Состав был собран на мощностях ЗАО "Штадлер Минск".

Предполагается, что состав будут тестировать на одном из пригородных направлений Киева.

Как отметил в Facebook координатор программы "Большое строительство" Юрий Голик, поезд очень комфортный.

"Электропоезд Stadler в Киеве. Красивый. Современный. Удобный. С комфортной температурой внутри. С удобными сиденьями. С местами под багаж и велосипеды. С нормальными туалетами. Едет тихо. Цивилизация. И пропасть между тем, какие поезда ездят у нас в рамках CityExpress. Особенно когда текущая наша действительность проезжает мимо Stadler", - отметил Голик.

Что такое поезд Stadler

Электрички Stadler планируют использовать в ранее анонсированном проекте City Express (в рамках программы "Большое строительство"). Предполагается, что комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице.

Автор: Елена Коваленко