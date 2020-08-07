В частности, на Южной железной дороге с 7 августа восстанавливают курсирование поезда: №6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка; №6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский.

Акционерная компания «Укрзализныця» возобновляет курсирование 14 пригородных поездов на Южной, Одесской и Донецкой железных дорогах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Южная железная дорога

В частности, на Южной железной дороге с 7 августа восстанавливают курсирование поезда: №6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка; №6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский.

Одесская железная дорога

На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят курсирование поезда: №6632 Гайворон - Винница (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям); №6631 Винница - Гайворон (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

Также с 10 августа восстановят следование поезда №6704 Херсон – Голая и №6703 Снигиревка - Херсон.

Донецкая железная дорога

Также отмечается, что на Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают курсирование: поезд №6502 Попасная - Северск; №6501 Северск - Попасная; №6504 Попасная - Северск; №6503 Северск - Попасная; №6955 Волноваха - Камыш-Заря; №6956 Камыш-Заря - Волноваха; №6957 Волноваха - Камыш-Заря; №6958 Камыш-Заря - Волноваха.

Адаптивный карантин

С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

3 августа "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк, Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10.

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