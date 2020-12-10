По словам директора филиала «Пассажирская компания» Александра Перцовского, повышение цены даст возможность компании инвестировать в повышение качества перевозок.

Акционерная компания «Укрзализныця» в проект своего финансового плана на 2021 год заложила постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки - на 2% ежемесячно, начиная с марта.

Об этом сообщил и. о. члена правления компании, директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский в комментарии корреспонденту УНИАН.

Читайте также"Укрзализныця" вскоре получит 18 пассажирских вагонов украинского производства

«В проект финплана на 2021 года мы закладываем постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта», - сказал он.

Перцовкий подчеркнул, что повышение цены даст возможность компании инвестировать в повышение качества перевозок.

«Индексация цен на пассажирские перевозки не происходила годами, мы держали цены на протяжении всего карантинного периода, поэтому рост закладываем как можно более мягкий: 2% в месяц. Это позволит нам получить более 500 млн грн дохода, что хоть и не перекроет всех расходов на перевозку, но даст нам возможность инвестировать в повышение качества перевозок», - сказал он.

По его словам, цены на поездку по железной дороге в любом случае останутся доступными для потребителей.

«Цены на поездку по железной дороге так или иначе останутся максимально доступными по сравнению с другими видами транспорта, при этом мы продолжим активно развивать программы лояльности, предоставлять особые условия для групповых перевозок и совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывать динамическую тарификацию», - сказал он.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Изменение тарифа

В октябре этого года директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, что «Укрзализныця» до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

«Укрзализныця» с 1 ноября 2020 года уменьшила стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов «Интерсити+» на 15% во внутреннем сообщении.

Финансовое состояние «Укрзализныци»

Компания «Укрзализныця» в январе-июне понесла 8,79 млрд грн убытков, тогда как в первом полугодии прошлого года получила 1 млрд грн прибыли.

В частности, доход от грузовых перевозок в январе-июне сократился на 15% - до 30,6 млрд грн, от перевозок пассажиров и багажа - на 56% (до 1,9 млрд грн).

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в 2021 году направить 4,7 млрд грн на капитальный ремонт тягового парка.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в ЕС заявили о том, что «Укрзализныця» находится в критическом финансовом положении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец