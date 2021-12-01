Временные ограничения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры железной дороги.

"Укрзализныця" временно ограничила перевозку транзитных грузов через территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ограничения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры железной дороги.

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"Сейчас продолжаются работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка - Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки. Указанных объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозку в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и клиенты проинформированы.

Также, "Укрзализныця" уверяет, что пассажирские железнодорожные перевозки между странами будут осуществляться без изменений.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила, что меняет расписание 16 поездов харьковского направления на время проведения ремонтных работ в декабре. Изменения касаются исключительно рейсов в период с 15 по 20 декабря, продажа билетов на которые был временно ограничен на время доработки графика.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Герасименко Валентина