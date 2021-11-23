В декабре "Укрзализныця" меняет расписание 16 поездов из-за ремонтных работ.

Для выполнения плановых ремонтных работ на станции Люботин АО "Укрзализныця" временно меняет расписание поездов харьковского направления на период с 15 по 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Изменение времени отправления и задержки в пути до 30 минут коснутся 16 поездов, проходящих через Харьков. Это будет отражено в расписаниях, в системе продаж и непосредственно в билетах уже 24 ноября.

Кроме того, для рейсов №142/141-114/113 Львов - Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова.

Таким образом, с 15 по 20 декабря из рейса Львов - Бахмут - Львов будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков, зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

А из маршрута Ивано-Франковск - Константиновка - Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

"Обращаем внимание пассажиров, что эти изменения касаются исключительно рейсов в период с 15 по 20 декабря, продажа на которые была временно ограничена на время доработки графика", - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее"Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс" Измаил-Одесса.

А один из поездов"Укрзализныци" мчался на полном ходу "без дверей" и попал на видео.

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Автор: Лариса Бекета