Такое решение принято с целью обеспечения максимальной конкурентоспособности и привлекательности украинской транспортной системы на международном рынке транспортных услуг.

Акционерная компания «Укрзализныця» внесла изменения в договор «Об организации перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом Украины».

Об этом сообщила пресс-служба Центра транспортной логистики «Укрзализныци».

Читайте также«Укрзализныця» обновит 50 пассажирских вагонов за 450 миллионов гривеньИзменения касаются отмены обязанности заказчика обеспечить внесение первого взноса денежных средств в качестве оплаты за будущие перевозки украинскими железными дорогами в размере 300 тыс. долл.

Согласно сообщению, такое решение принято с целью обеспечения максимальной конкурентоспособности и привлекательности украинской транспортной системы на международном рынке транспортных услуг.

В частности, новой редакцией договора предусмотрено, что заказчик должен обеспечить наличие денежных средств для уплаты соответствующих сумм провозных платежей на лицевых счетах для резервирования при приеме на территорию Украины вагонов, следующих под его кодом плательщика.

«Размер оплаты и периодичность ее внесения определяется заказчиком самостоятельно, отдельно по каждой валюте, исходя из ожидаемого объема перевозок, других услуг с учетом зарезервированных средств», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Объем грузооборота

Грузооборот во внутреннем железнодорожном сообщении в октябре в годовом выражении вырос на 8,5% - до 6 163 млн тонн/км с 5 678 млн тонн/км.

Компания «Укрзализныця» в январе-июне получила 8,79 млрд грн убытков, в то время как в первом полугодии прошлого года получила 1 млрд грн прибыли.

В частности, доход от грузовых перевозок в январе-июне сократился на 15% - до 30,6 млрд грн, от перевозок пассажиров и багажа – на 56% (до 1,9 млрд грн).

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре 2020 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13,3% - до 435,2 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 40%, до 1,89 млрд человек.

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Автор: Павел Степанец