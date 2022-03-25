Рейсы отправятся из Киева, Харькова, Днепра.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 25 марта.

Эвакуационные рейсы отправятся из Киева, Харькова, Днепра и Караматорська, говорится в сообщении "Укрзализныци".

Киев, вокзал Дарница:

09:00 - Интерсити + Киев-Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.

Харьков:

Харьков: 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,

11:30 - №209/210 Харьков-Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.

Днепр:

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Как сообщал УНИАН, 22 марта "Укразализныця" предупредила, что в связи с боевыми действиями в разных регионах Украины, маршрут поездов может меняться. Там напомнили о двух эвакуационных поездах из Краматорска, которые курсируют при возможности безопасного следования.

"Укрзализныця" ежедневно проводит эвакуационные рейсы из мест активных боевых действий.

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