"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 25 марта.
Эвакуационные рейсы отправятся из Киева, Харькова, Днепра и Караматорська, говорится в сообщении "Укрзализныци".
Киев, вокзал Дарница:
09:00 - Интерсити + Киев-Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.
Харьков:
Харьков: 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,
11:30 - №209/210 Харьков-Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.
Днепр:
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск:
13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Как сообщал УНИАН, 22 марта "Укразализныця" предупредила, что в связи с боевыми действиями в разных регионах Украины, маршрут поездов может меняться. Там напомнили о двух эвакуационных поездах из Краматорска, которые курсируют при возможности безопасного следования.
"Укрзализныця" ежедневно проводит эвакуационные рейсы из мест активных боевых действий.