Поезд будет отправляться с главного железнодорожного вокзала Львова / Иллюстрация REUTERS
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов – Чоп на 15 марта.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"В связи с тем, что региональный поезд № 829/830 сообщением Львов – Чоп – Ужгород не курсирует по вторникам, на 15 марта этого года назначен дополнительный поезд №7625/7626 сообщением Львов – Чоп. Поезд будет отправляться с главного железнодорожного вокзала Львова ориентировочно в 14:00", - говорится в сообщении.
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