"Укрзализныця" меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Стало известно, что часть поездов теперь будет отправляться раньше.
Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Telegram.
В сообщении говорится о том, что некоторые поезда будут отправляться со станций раньше на 5-15 минут. Изменения могут казаться незначительными, однако пассажирам, планирующим свои поездки заранее, стоит учесть Новое время отправления поездов.
Какие поезда будут прибывать раньше:
- №758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;
- №770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;
- №790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий. Из Киева он будет отправляться с 30 мая в 16:02 вместо 17:42. Из Кременчуга - в 22:47 вместо 23:49. Из Кропивницкого он будет отправляться с 30 мая в 23:05 вместо 00:20;
- №140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая;
Ранее УНИАН уже сообщал, что российские поезда "Сапсан" могут добраться в Украину.
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