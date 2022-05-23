Часть из поездов будет отправляться раньше.

"Укрзализныця" меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Стало известно, что часть поездов теперь будет отправляться раньше.

Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Telegram.

В сообщении говорится о том, что некоторые поезда будут отправляться со станций раньше на 5-15 минут. Изменения могут казаться незначительными, однако пассажирам, планирующим свои поездки заранее, стоит учесть Новое время отправления поездов.

Какие поезда будут прибывать раньше:

№758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;

№770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;

№790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий. Из Киева он будет отправляться с 30 мая в 16:02 вместо 17:42. Из Кременчуга - в 22:47 вместо 23:49. Из Кропивницкого он будет отправляться с 30 мая в 23:05 вместо 00:20;

№140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая;

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские поезда "Сапсан" могут добраться в Украину.

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