Поезд Skoda будет курсировать из Киева в Чернигов и в обратном направлении почти ежедневно.

"Укрзализныця" с 19 мая запускает электропоезд Skoda по маршруту Киев-Чернигов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Укрзализныця" запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов-Киев-Чернигов и удлиняет маршрут другого поезда сообщением черновцы - Киев в Виннице качественными и современными вагонами МПЛТ", - говорится в сообщении.

Так, с 19 мая ежедневно, кроме вторников, будут курсировать региональный поезд №708/707 Киев-Чернигов. Отправление из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов - в 12:35.

Обратно, из Чернигова, будет выезжать поезд №710/709, отправление в 13:00, прибытие в Киев - в 16:17.

Кроме того, с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница - Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывает в Чернигов в 20:21. Также автоматически добавляется сообщение №701 Киев - Винница (отправление со ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов - Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10:41).

Как сообщал УНИАН, с 20 мая "Укрзализныця" назначила региональный экспресс №771/772 Киев-Хмельницкий.

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