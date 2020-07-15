«Укрзализныця» возобновила курсирование почти половины поездов

В настоящее время железными дорогами Украины уже курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных

«Укрзализныця» уже возобновила движение около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. В настоящее время железными дорогами Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.

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Сколько поездов уже курсируют

По его словам, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов.

«Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантинных ограничений. Так, за два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины получили железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов», — отметил Иван Юрик.

Какие требования к пассажирам

Он также напомнил, что пассажирам, путешествуя по железной дороге и находясь на вокзалах и станциях, следует неукоснительно соблюдать противоэпидемические требования. «Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и дезинфицируйте руки. От этого зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением инфекции и интенсивность восстановления железнодорожного сообщения», — резюмировал руководитель «Укрзализныци».

Кто решает судьбу пассажирского сообщения

Как отметили в пресс-службе, решения об открытии пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения передаются «Укрзализныце» для назначения новых поездов.

Как готовят поезда к запуску

Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

«Укрзализныця»: история выхода с карантина

С 1 июня «Укрзализныця» частично восстановила движение пригородных электричек.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что «Укрзализныця» не намерена увеличивать цены на билеты после восстановления пассажирского сообщения.

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