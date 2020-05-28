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"Укрзализныця" обнародовала перечень из 29 поездов, на которые уже открыта продажа билетов

22:00, 28 мая 2020
Транспорт
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Движение поездов восстановят 1 июня / Фото УНИАН

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Всего билеты сейчас можно купить почти на три десятка поездов.

  • №721/722 Киев - Харьков
  • №726/725 Киев - Харьков
  • №763/764 Киев - Одесса
  • №711/712 Киев - Константиновка
  • №740/739 Киев - Кривой Рог
  • №8/7 Одесса - Харьков
  • №20/19 Лисичанск - Киев
  • №53/54 Днепр - Одесса
  • №63/64 Харьков - Киев
  • №105/106 Киев - Одесса
  • №791/792 Киев - Кременчуг
  • №81/82 Харьков - Новоалексеевка
  • №125/126 Киев - Константиновка
  • №10/9 Киев - Мариуполь
  • №37/38 Киев - Запорожье
  • №738/737 Киев - Запорожье
  • №116/115 Киев - Бердянск
  • №136/135 Киев - Покровск
  • №76/75 Кривой Рог - Киев
  • №102/101 Киев - Херсон
  • №766/765 Киев - Херсон
  • №12/11 Киев - Новоалексеевка
  • №79/80 Днепр - Киев
  • №779/780 Сумы - Киев/Винница
  • №732/731 Киев - Запорожье
  • №734/733 Киев - Покровск
  • №782/781 Киев - Черкассы
  • №786/785 Киев - Шостка
  • №790/789 Киев - Кропивницкий
Полный список поездов / фото Укрзалізниця

Как сообщал УНИАН, с 1 июня также будет частично восстановлено движение пригородных электричек.

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