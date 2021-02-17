Пилотный проект планируется внедрить в поезде "Интерсити+" Киев - Харьков.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) работает над внедрением Wi-Fi доступа в интернет в пассажирских поездах, первым этапом которого станет внедрение такой связи в скоростных поездах "Интерсити+".

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по информационным технологиям компании Владимира Резника.

"Наша задача - создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня - это мобильность и присутствие онлайн. Поезда "Интерсити+" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - цитирует пресс-служба его слова.

По его словам, сейчас УЗ совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

"Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити+" на направлении Киев - Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы - покрытие слепых зон", - сказано в сообщении.

Резник подчеркнул, что если этот проект будет успешным, то УЗ введет Wi-Fi во всех поездах.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда, которое станет доступным для пассажиров уже в этом году.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец