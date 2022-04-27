Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано сообщение с Варшавой.

"Укрзализныця" назначает с 1 мая новый поезд сообщением Киев-Хелм.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться с 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29", - говорится в сообщении.

Также для удобства пассажиров на станции Хелм организовано сообщение с Варшавой, где пассажиры, которые прибывают в Хелм, могут быстро пересесть на поезд до Варшавы, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.

"Аналогичный маршрут возможен и в обратном направлении: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев", - добавили в пресс-службе.

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