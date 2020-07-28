На должность главы «Укрзализныци» претендуют четыре украинца и два иностранца - СМИ

По предварительным прогнозам, правительство может назначить нового руководителя УЗ через две-три недели...

На должность главы "Укрзализныци" претендуют шесть человек - четыре украинца и два иностранца.

По предварительным прогнозам, правительство может назначить нового руководителя УЗ через две-три недели. Об этом сообщает «Экономическая правда».

По информации издания, список кандидатов выглядит следующим образом: Якуб Карновски, Петр Чернышев, Иван Юрик, Владимир Владимиров, Владимир Жмак, Александр Перцовский.

Якуб Карновски

Поляк Якуб Карновски сейчас входит в набсовет "Укрпочты". В 2012-2015 годах возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР). Отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октябре 2013 года успешно вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого Карновски работал в финансовой сфере.

Петр Чернышев

Бывший руководитель "Киевстара". Трудовую деятельность начал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), которая специализируется на электротехнике. В 1999 году перешел в пивоваренную отрасль - возглавил украинское подразделение Carlsberg. В июне 2014 года стал президентом "Киевстара", откуда был уволен в июле 2018 года. По информации ЭП, одной из причин его отставки называют критику пятого президента Украины Петра Порошенко.

Иван Юрик

Действующий и. о. главы правления "Укрзализныци". С июня 2018 года по июнь 2019-го Юрик был членом набсовета "Укрзализныци", а с июня 2019 вошел в состав правления компании. До этого он работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Владимир Владимиров

Болгарин. Возглавлял "Болгарскую железную дорогу". Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, который "поможет ему реформировать УЗ".

Владимир Жмак

Член набсовета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. Занимал руководящие должности в группе ТНК-BP. Был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет входил в набсовет этой компании.

Александр Перцовский

Первый зам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпочты", однако занял второе место. Ранее занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL. Управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Хронология событий

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

15 апреля 2020 года Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци». На должность и.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

3 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО «Укрзализныця», назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

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