К местам назначения пассажиров будут доставлять автобусами.

Вследствие враждебного обстрела Николаевской области, где произошло попадание в гражданскую инфраструктуру, ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном. Об этом сообщила пресс-служба Одесской железной дороги.

"В результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном. Пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией", - рассказали дорожники.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

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Отмечается, что работы по восстановлению движения продолжаются.

Обстрел Николаевской области - что известно

По словам главы Николаевской областной военной администрации Кима, ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбито шесть ударных дронов типа "Shahed-136/131". В то же время 25 сентября, около 21:00, Николаев пострадал от ракетного удара. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города.

В Николаевском районе вчера в 13:51 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по открытой территории за пределами населенных пунктов, в 22:43 по акватории Куцурубской громады.

"В Баштанском районе, ночью, 26 сентября, в Березнеговатской громаде в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Сейчас пожар ликвидирован. Предварительно - без пострадавших. Подробная информация уточняется", - рассказал Виталий Ким.

Атака по Одесской области - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью произошла массированная атака юга Одесской области. В частности, в течение нескольких часов российская армия атаковала ударными дронами Измаильский район, где произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Ранения получили двое водителей грузовиков. Повреждено здание пункта пропуска и складские помещения, три десятка грузовиков, некоторые занялись.

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