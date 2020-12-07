Отмечается, что в рамках ремонтных работ завершено обустройство кольцевых развязок в городах Долина и Калуш.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершило ремонт 35-километрового участка дороги Н-10 Стрый – Мамалыга в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба агенства на своей странице в соцсети Facebook.

"В 2020 году было запланировано восстановить 16 километров дороги общего пользования государственного значения Н-10 Стрый - Мамалыга. Благодаря дополнительному финансированию, финишный слой удалось устроить на вдвое большей протяженности. 35 километров автодороги готовы к сдаче в эксплуатацию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках ремонтных работ завершено обустройство кольцевых развязок в городах Долина и Калуш.

Что этому предшествовало

Ранее в декабре Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершило ремонт участка дороги Р-62 Криворовня – Черновцы в Ивано-Франковской области протяженностью 9,4 километра.

В 2020 году "Укравтодор" планирует отремонтировать в Ивано-Франковской области 148 километров дорог государственного значения.

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец