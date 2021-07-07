Решение поможет компаниям контролировать уровень безопасного вождения своих сотрудников и уменьшить количество аварий.

В платежно-информационном сервисе для водителей "Штрафы UA" появилось новое цифровое решение для уплаты и контроля штрафов бизнесом, которое поможет компаниям контролировать уровень безопасного вождения своих сотрудников на дорогах и уменьшить количество аварий.

Как сообщила пресс-служба сервиса, разработчики запустили веб-решение, которое можно открыть с компьютера или мобильного устройства, а сам сервис является полным комплексом администрирования штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) - от информирования, уплаты и до погашения.

Читайте такжеПарковка в центре Киева подорожала в три раза: сколько будем платить

Также он предоставляет возможность объединить все имеющиеся машины автопарка и водителей в единую электронную базу, получить актуальный список штрафов из различных источников (не только штрафы с камер, но и постановления от патрульных полицейских и взыскания от парковочных инспекторов).

В свою очередь, руководство компании может получить с помощью единой панели управления (дашборда) статистику нарушений по всей компании и увидеть, кто именно нарушает и как часто.

"Это позволяет формировать и оценивать культуру вождения, а также контролировать наличие штрафов и статус погашения по каждому водителю", - сказано в сообщении.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что каждая компания имеет возможность использовать инструмент бесплатно в течение двух недель.

Отмечается, что актуальность такого решения вызвана тем, что на сегодня в Украине есть 12,9 тыс. компаний, многие из которых имеют автопарк более 10 транспортных средств.

"Это около полумиллиона машин и один миллион водителей, за нарушения которых отвечают директора компаний. И лишь 4% предприятий пытаются контролировать нарушения ПДД, а еще меньше принимают превентивные меры для повышения уровня безопасного вождения", - сообщила пресс-служба.

"Штрафы UA": что необходимо знать

"Штрафы UA" - платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает контролировать процесс проверки и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 52 млн грн. На сегодняшний день его скачали свыше 1 млн пользователей.

В апреле 2020 года Министерство внутренних дел Украины и сервис для водителей "Штрафы UA" обновили мобильное приложение "Штрафы UA", с помощью которого можно будет не только заплатить штраф, но и проверить историю и статус штрафов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец