В 2024 году условия приобретения автомобилей в кредит могут стать еще более лояльными для заемщика.

В 2024 году спрос на покупку автомобилей в кредит может вырасти минимум на 15-20%. Такой прогноз сделал руководитель направления автокредитования "Глобус Банка" Сергей Кипоренко.

По словам эксперта, снижение учетной ставки до 15% положительно повлияло на развитие банковских кредитных продуктов, поэтому условия предоставления автокредитов существенно смягчены: средние ставки сократились до 10% годовых.

"В 2024 году соотношение количества приобретенных в кредит новых автомобилей может несколько измениться: благодаря выходу на рынок новых игроков, увеличению количества кредитных предложений с более лояльными и гибкими кредитными условиями, которые позволяют большему количеству граждан стать владельцами новых авто, доля автомобилей по цене $18-20 тыс. может вырасти до 20-25%", – прогнозирует эксперт.

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По его словам, благодаря большому количеству дилеров-продавцов электромобилей ожидается увеличение спроса именно на электрокары. Сейчас в Украине выбор таких авто довольно широк, подавляющее большинство которого составляют новые автомобили, импортированные из Китая.

Специалист считает, что несмотря на жесткие военные условия, экономика Украины будет динамично развиваться, что безусловно скажется и на сегменте автокредитования.

"С определенной осторожностью можно рассчитывать на то, что в 2024 году условия приобретения автомобилей станут еще более лояльными для заемщика, соответственно может вырасти количество приобретенных авто в кредит", – подытожил Кипоренко.

Украинский рынок авто – последние новости

В начале февраля стало известно, что к опубликованному перечню моделей авто, подпавшим под транспортный налог в 2024 году попали 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

6 февраля сообщалось, что на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями. При этом также существенно увеличилась доля электромобилей.

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