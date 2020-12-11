Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с США в сфере транспорта и инвестиций.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заявление главы ведомства Владислава Криклия по итогам его встречи с временно поверенным по делам США в Украине Кристиной Квин.
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«Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в сфере транспорта и инвестиций. И делаем все возможное для улучшения инвестиционной привлекательности Украины как государства», - сказал он.
В частности, министр отметил заинтересованность украинской стороны в географическом расширении полетов из США и выразил надежду на подписание в ближайшее время Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС.
Также Криклий рассказал о других инвестиционных проектах Украины и выразил надежду, что США примут участие в их реализации.
Хронология событий
В ноябре Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и Китаем о сотрудничестве в развитии инфраструктуры, согласно которому приоритетными направлениями сотрудничества будут строительство дорог, мостов, а также проекты в сфере железнодорожного транспорта и модернизации шлюзов.
Украина рассматривает возможность сотрудничества с Италией в развитии высокоскоростного железнодорожного движения, в частности, в строительстве железной дороги сообщением «Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС».
По словам Криклия, Украина также заинтересована в развитии сотрудничества с Южно-Африканской Республикой и дальнейшем углублении сотрудничества в сфере транспорта, а также в совместной реализации проектов и развитии сотрудничества в отрасли инфраструктуры.
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