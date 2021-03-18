В частности, стороны договорились сотрудничать в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы договорились о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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В частности, министр инфраструктуры Владислав Криклий очертил главные приоритеты сотрудничества двух стран.

«Увеличение объемов контейнерных перевозок и дальнейшая либерализация двусторонних и транзитных автоперевозок - среди наших ключевых приоритетов сотрудничества», - цитирует пресс-служба слова министра.

По его словам, это будет способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездами комбинированного транспорта «Викинг» и Containerships Train, а также повышению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором «Север – Юг».

Кроме этого, сотрудничество двух стран в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки позволит проанализировать правовые и технологические возможности получения таких разрешений в электронном формате.

Также стороны договорились активно поддерживать проект перевозки полуприцепов по маршруту Одесса - Клайпеда; прилагать усилия, направленные на признание украинских морских портов Черного моря Южными воротами Литвы, а Клайпедского государственного морского порта - Северными воротами Украины; определить необходимость восстановления движения железнодорожным маршрутом «Четыре столицы» после карантина; способствовать углублению сотрудничества для обмена знаниями, опытом и видением эффективных, результативных и рациональных решений в области железнодорожного транспорта.

Что этому предшествовало

В январе 2021 года Криклий заявил, что увеличение объемов контейнерных перевозок является одним из ключевых приоритетов сотрудничества Украины и Литвы.

Ранее в январе литовская грузовая компания LTG Cargo, являющаяся частью крупнейшей железнодорожной компании в Прибалтике Lietuvos Gelezinkeliai (LTG), открыла в Украине дочернюю компанию LTG Cargo Ukraine для реализации стратегии международного развития и расширения своей деятельности.

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Автор: Павел Степанец