В Украине в 2020 году было отремонтировано и построено рекордное по протяженности количество государственных дорог - 4 056 км.

План по восстановлению дорог государственного значения в 2020 году удалось выполнить на 97%. В абсолютном выражении это означает, что в Украине в 2020 году было отремонтировано и построено рекордное по протяженности количество государственных дорог - 4 056 км.

Подробности выполнения плана прошлого года на своей странице в Facebook сообщает Укравтодор.

В частности, сообщается, что на восстановление дорог и искусственных сооружений было потрачено 82 млрд гривен. Еще 9,1 млрд пошли на эксплуатационное содержание транспортных магистралей.

По данным Укравтодора, общее количество 4056 км восстановленных дорог по классу ремонта делятся на: строительство и реконструкция - 204,1 км; капитальный ремонт - 499,3 км; текущий средний ремонт - 2 815,2 км и восстановление верхних слоев - 538 км.

Если же говорить об источниках финансирования, то они состоят как из средств госбюджета, так и международных финансовых организаций:

- 3357 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства государственного бюджета);

- 161 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за счет международных финансовых организаций);

- 538 км - верхний слой асфальтобетона (за средства государственного бюджета).

Отмечается также, что в 2020 году было восстановлено 100% из запланированного количества искусственных сооружений – мостов, путепроводов, тоннелей и эстакад. Всего было построено и реконструировано 158 таких сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году качество текущего среднего ремонта, применявшегося Укравтодором, было максимально приближено к уровню капитального ремонта, при этом документальное оформление такого класса работ значительно упрощено, что позволило сократить сроки получения необходимых разрешений.

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Автор: УНИАН