Теперь российские самолеты, вылетающие из Турции, вынуждены дозаправляться в Сочи.

Турция отказалась обслуживать самолеты Boeing и Airbus российских и беларуских авиакомпаний, в том числе осуществлять их заправку.

Решение приняло Министерство таможни и торговли страны после письма от Минторга США, сообщает портал AirportHaber.

Ограничения касаются семи российских авиаперевозчиков: "Аэрофлота", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "России" и "Ямала". Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов, а также для воздушных судов, которые произведены в любой стране и состоят как минимум на 25% из комплектующих, изготовленных в США.

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Теперь российские самолеты, вылетающие из Турции, вынуждены дозаправляться в Сочи. Отказ в обслуживании бортов в Стамбуле подтвердили источники "Коммерсанта" в двух авиакомпаниях, отметив, что работают над решением проблемы.

Ситуация с полетами РФ - последние новости

В Сенате США призывают Администрацию Байдена запретить китайским и другим неамериканским авиакомпаниям осуществлять вылеты из американских аэропортов на территорию РФ, а также останавливаться в США, если их воздушные маршруты пролегают через территорию России.

Спустя год после начала войны в Украине российские авиаперевозчики все еще эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544, которые они использовали год назад.

В ноябре 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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