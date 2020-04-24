"Укравтодор" назвал победителя тендера по строительству развязок вокруг Киева

По результатам тендерных процедур победителем определена Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon".

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") определило победителя тендера по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев - Чоп.

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Как сообщила пресс-служба госагентства, по результатам тендерных процедур победителем определена Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon".

"Еще в декабре мы анонсировали решение этого вопроса - и вот результат. В этом сезоне должны быть выполнены основные работы по строительству трех развязок. Транспортные развязки - это не только разгрузки и ускорения маршрутов. Это необходимое для сферы безопасности решение. Именно на этих подъездах к Киеву ситуация осложняется стихийной застройкой пригорода, высокий показатель ДТП, обусловленный несовершенной инфраструктурой", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Отмечается, что выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву" за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"В рамках проекта было запланировано построить 5 развязок, но две были исключены из проекта в связи с отсутствием решения Киевсовета об отчуждении земли под развязки. В результате переговоров "Укравтодора" с международными партнерами была достигнута договоренность о проведении тендера на трех участках", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, прокуратура в суде требует возвращения в государственную собственность земель, выделенных под строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева.