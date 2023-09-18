По словам Маска, многие турецкие поставщики уже работают с Tesla, а Турция является одним из наиболее важных кандидатов на строительство следующего завода.

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил генеральному директору Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Турции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на управление коммуникаций страны, Эрдоган процитировал Маска, заявившего, что многие турецкие поставщики уже работают с Tesla и что Турция была одним из наиболее важных кандидатов на строительство следующего завода.

Эрдоган также заявил, что Турция открыта для сотрудничества в области искусственного интеллекта и Starlink. Он процитировал Маска, заявившего, что SpaceX желает работать с турецкими властями, чтобы получить необходимую лицензию на предоставление спутниковых услуг Starlink в Турции.

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Эрдоган пригласил Маска принять участие в турецком фестивале аэрокосмической и технологической промышленности Teknofest в Измире в конце сентября, на что Маск сказал, что "с радостью примет участие в мероприятии".

Заводы Tesla

В августе 2018 года Илон Маск показал, как устроен завод Tesla.

В мае 2020 года Илон Маск запустил завод Tesla в Калифорнии.

В июле 2020 года Tesla была признана самой дорогой автомобильной компанией мира. На тот момент рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов.

В апреле 2023 года стало известно о том, что Tesla увеличивает инвестиции в Китай: в Шанхае появится новый завод. Сообщалось, что строительство завода планируется начать в третьем квартале 2023 года.

В мае Маск заявил, что Tesla, вероятно, выберет место для нового завода к концу этого года.

В августе Tesla выразила заинтересованность в строительстве завода в Индии, который будет производить недорогие электромобили.

В настоящее время Tesla имеет шесть заводов и строит седьмой в Мексике, на севере штата Нуэво-Леон, что является частью стремления автопроизводителя расширить свое глобальное присутствие.

В мае Маск заявил, что Tesla, вероятно, выберет место для нового завода к концу этого года.

Акции Tesla в этом году выросли на 123%.

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