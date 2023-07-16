Tesla намерена производить 250 тыс. Cybertruck в год, ориентируясь на спрос.

Компания изобретателя Илона Маска Tesla собрала первый грузовой электропикап Cybertruck на заводе в Остине.

Это произошло после двух лет задержек. Маск представил Cybertruck в 2019 году, однако массовое производство задерживалось, сообщает Reuters. Маск объяснил это проблемами с поставками компонентов.

В мае этого года предприниматель пообещал акционерам компании, что Tesla будет способна производить 250 тыс. Cybertruck в год, ориентируясь на спрос.

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Издание отмечает, что производство Cybertruck позволяет Tesla выйти на один из наиболее прибыльных сегментов авторынка США. Электропикапы также выпускают компании Ford Motor и Rivian Automotive, однако объемы их производства пока небольшие.

Издание также напомнило, что в прошлом году в Tesla планировали начать массовое производство Cybertruck в конце 2023 года.

Электропикап Cybertruck

Илон Маск анонсировал, что электропикап будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода в 400 км, 480 км и 800 км. "Бюджетный" Cybertruck будет стоить $40 тыс., тогда как самая дорогая версия обойдется в $70 тыс.

Изначально компания намеревалась начать производство к концу 2021 году. Ранее в сеть просочился видеобзор футуристического автомобиля без ручек и с огромным дворником.

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