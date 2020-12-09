В Киеве планируют построить около 400 новых светофоров - соответствующий указ уже подписан мэром города.
Об этом рассказал директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний в эфире "Громадського радио".
"Что такое светофорное регулирование? Это объект капитального строительства. Он не может появиться за день или за неделю. Это целая процедура: проектные работы через ProZorro, экспертиза, потом поиск подрядчиков через ProZorro. Все это занимает около года. Сегодня мы ставим вопрос о том, что эти объекты должны быть стратегическими, чтобы время сокращалось", - рассказал он.
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По словам чиновника, в случае необходимости установки светофора в месте концентрации ДТП по соответствующему распоряжению полиции такие работы выполняются за месяц-полтора.
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