Движение грузовиков в жару ограничили / фото УНИАН Владимир Гонтар
В связи с погодными условиями ограничен въезд грузовиков в Киев.
Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
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"Сегодня, 17 сентября, ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха более 28°С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение действует на всех подъездах к Киеву.
Скриншот Telegram
Предыдущие ограничения
- 17 июня 2020 года Кабмин ограничил движение большегрузного транспорта во время жары.
- 18 мая 2020 года в Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город с целью избежать заторов на дорогах, однако никаких существенных изменений это не дало.
- Ограничения на въезд крупногабаритного транспорта были устанавлены на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Они действовали в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.
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