Авиакомпания запросила государственную поддержку в размере 1,1 миллиарда чешских крон (более 51 миллиона долларов).

Авиакомпания «Чешские авиалинии» (Czech Airlines) планирует уволить всех 430 сотрудников из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Seznam Zpravy.

Читайте такжеСамолет чешской авиалинии заблокировал работу одного из крупнейших аэродромов в Польше

Европейская авиакомпания с почти столетней историей (была основана в 1923 году) решилась на такой шаг из-за финансовых проблем.

Ранее авиакомпания запросила государственную поддержку в размере 1,1 миллиарда чешских крон (более 51 миллиона долларов). Однако в Министерстве транспорта, промышленности и торговли Чехии заявили, что не готовы оказать поддержку компании.

Убытки авиакомпаний из-за пандемии

В 2020 году потери авиакомпаний из-за пандемии составили 157 миллиардов долларов.

В мае 2020 года власти Германии заявили о планах выделить авиаперевозчику Lufthansa пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Авиакомпания МАУ в период с апреля 2020 по январь 2021 года вернула пассажирам более 26,5 млн долл.

В декабре 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки отечественной авиационной отрасли в период пандемии COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН