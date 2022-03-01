Джонсон признался, что пока Альянс не может сделать достаточно для мира в Украине.

Украинская активистка из Киева Дарья Калинюк упрекнула премьера Британии Бориса Джонсона и других членов НАТО в том, что те боятся Третьей мировой войны, и призвала политиков закрыть небо над Украиной.

Разговор между украинкой и Джонсоном на пресс-конференции в Варшаве цитирует телеканал Sky News.

"Вы говорите о стоицизме украинского народа, однако украинские женщины и дети напуганы из-за бомб и ракет, которые летят с неба. Украинский народ в отчаянии просит Запад защитить наше небо. Мы просим запрет на полеты, который, по вашим словам, спровоцирует Третью мировую. Но какая же альтернатива? Наблюдать?" - обратилась Калинюк.

Она подчеркнула, что пересечение границы с Украиной становится "невозможным": "Вы едете в Польшу, вы не едете в Киев, премьер-министр, вы не едете во Львов, потому что боитесь. НАТО боится Третьей мировой войны, однако она уже началась".

На что Джонсон поблагодарил за вопросы и признался, что сейчас Альянс не может сделать достаточно для мира в Украине.

"Когда вы говорите про зону без полетов... К сожалению, предполагается, что Великобритания будет заниматься сбитием российских самолетов. А это не то, что мы можем сделать. Я думаю, что последствия этого будет действительно очень трудно контролировать", - сказал британский премьер, добавив, что не может делать вид, будто его страна способна исправить все военным путем.

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