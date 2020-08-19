SpaceX Илона Маска привлекла инвестиций на рекордные $1,9 миллиарда

Изначально речь шла о привлечении $1 миллиарда в июле, однако из-за высокого спроса инвесторов компания увеличила размер раунда.

Компания SpaceX привлекла 1,9 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования.

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Об этом сообщает НВ.

"Этот раунд стал крупнейшим для SpaceX на сегодня. В то же время, инвесторы раунда не раскрываются", - говорится в сообщении.

По данным Reuters

"Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла рекордные 1,9 миллиарда долларов инвестиций в рамках нового раунда финансирования", - пишет Reuters со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным PitchBook

Этот раунд стал крупнейшим для SpaceX на сегодня. В то же время, инвесторы раунда не раскрываются.

По данным Bloomberg

Компания Илона Маска близка к завершению раунда на 2 миллиарда долларов при оценке 46 миллиардов долларов. Якобы, изначально речь шла о привлечении 1 миллиарда долларов в июле при оценке 44 миллиарда долларов, однако из-за высокого спроса инвесторов компания увеличила размер раунда.

Со ссылкой на источники Bloomberg также пишет, что нынешний инвестор компании Fidelity Investments был одним из крупнейших участников раунда.

Что этому предшествовало

Илон Маск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира, обогнав генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

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Автор: УНИАН